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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.05.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Feci kaza! Araç kullanılmaz hale geldi

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Antalya-Kemer yolunda otel personelini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Tuluk yönetimindeki 07 AFD 298 minibüs, Antalya'dan Kemer yönüne giderken kontrolden çıktı. Bölünmüş yolun karşı şeridine geçen minibüs, Kasım Çetinkaya yönetimindeki Şekerler turizme ait, Kemer'deki bir otelin personelini Antalya'ya getiren 07 FPM 31 plakalı midibüsle çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada minibüsün şoförü Ahmet Tuluk olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki Tunahan Turhan ile midibüs şoförü Kasım Çetinkaya ve 13 otel personeli yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 14 kişi, ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza Araç kullanılmaz hale geldi


Yaşamını yitiren minibüs şoförü Ahmet Tuluk'un sürücü kabininde sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle kontrollü şekilde düzenlenen trafik, araçların çekilmesiyle normal akışına döndü.

Feci kaza Araç kullanılmaz hale geldi

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