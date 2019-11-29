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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.11.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Feci kaza! Araç bu hale geldi...

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Bolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajda, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Alkan (56) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören köyü mevkisinde meydana geldi.

Feci kaza Araç bu hale geldi...

Bolu yönüne giden Ramazan Alkan yönetimindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, virajda, İsmail Güngör'ün kullandığı 14 LG 429 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Ramazan Alkan yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araçtaki İsmail Güngör ve Nevin Güngör ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Feci kaza Araç bu hale geldi...

Ramazan Alkan'ın cesedi ise incelemenin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılıp, morga kaldırıldı.

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