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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.04.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Feci kaza! Ambulans helikopter yola indi

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Feci kaza! Ambulans helikopter yola indi

Diyarbakır-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans helikopter yola inerek ağır yaralıyı hastaneye ulaştırdı.

Olay, Diyarbakır Bismil karayolu Beli köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden gelen Ömer Akdemir yönetimdeki 34 HD 9385 araç, karşı yola geçmek için kavşağa girmeye çalışırken Nurettin Buluş yönetimdeki 72 BB 274 plakalı araca yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Emine Özdaş (38), Hüseyin Biçer, Ömer Akdemir, Nurettin Buluş ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Akdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere, olay yerinde durumu ağır olan yaralılardan araç şoförü Nurettin Buluş ise ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi.

Feci kaza Ambulans helikopter yola indi

Yaralılardan Emine Özdaş, Bismil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan yol araçlar uzun kuyruk oluştururken, yaralıların olay yerinde götürülmesiyle trafik kontrolü bir şekilde trafiğe açıldı.

Feci kaza Ambulans helikopter yola indi

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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