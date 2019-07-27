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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA-AA
27.07.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

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Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Bartın’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten uçtu; 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve yakınlarıyla birlikte denize girmek için Karabük’ten Amasra’nın Çakraz köyü sahiline giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, İnpiri Köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik üst geçitten aşağı düştü.

Otomobil yoldan düştü: 1 ölü, 4 yaralı
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Feci kaza 10 metrelik üst geçitten uçtu

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan 72 yaşındaki Ayla Bıçakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza 10 metrelik üst geçitten uçtu

Araçta yaralı halde bulunan araç sürücüsü Yaşar Bıçakçı ile 42 yaşındaki Sanem Top, 8 yaşındaki Poyraz Top ve 6 yaşındaki Zülal Top olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Feci kaza 10 metrelik üst geçitten uçtu

Kazada hayatını kaybeden Ayla Bıçakçı’nın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kaza 10 metrelik üst geçitten uçtu

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