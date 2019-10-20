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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin FİDANCAN- Rihan ALP/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) -
20.10.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Feci kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 yaralı

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Feci kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 yaralı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, cipe çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ve 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, kırsal Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün tali yoldan İpekyolu’na çıktığı 47 AAJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün Mardin yönüne gittiği 33 DHU 92 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı. Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, toplam 8 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mervan Yılmaz (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başsavcı Bektaş, Mardin’deki hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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