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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.10.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

Feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

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Feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Afyonkarahisar'da, otomobil ile panelvan aracın kafa kafaya çarpışmasıyla Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12’nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi.

Feci kaza 1 ölü, 7 yaralı

03 AAP 111 plakalı otomobil, 03 UY 392 plakalı sebze yüklü panelvan tipi ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise hasar oluştu. Çevredekiler yangına müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seydi Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Feci kaza 1 ölü, 7 yaralı

'ARABAYI SÖNDÜRMEYE GİTTİM'

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Gökmen, "Büyük bir ses geldi. Ben de bunun üzerine evden dışarı çıktım. Arabanın yandığını gördüm. Evden çıkarak arabayı söndürmeye gittim. Daha sonra çevredekiler de yangını söndürmek için olay yerine geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Ama otomobilin içinde 4 kişi vardı, panelvanda da 4 kişi vardı. 8 kişi buradan götürüldü. Kazanın şiddetiyle otomobil bahçeye düşmüştü. Söndürdükten sonra traktörle yola çıkardık” dedi.

 

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