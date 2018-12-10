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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA) 
10.12.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Feci haberi duyup koştular: 'Gitme' dedim, ama yine başladılar

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Feci haberi duyup koştular: 'Gitme' dedim, ama yine başladılar

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsüne TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Kazada eşi Pakize Keçeci ile kız kardeşi Fikriye Gergin'i kaybeden Basri Keçeci, "Kazada eşim ve kız kardeşim vefat etti. İşe gidiyordu. 'Gitme' dedik, gittiler. İşe, 1- 2 aydır gidiyorlardı. Biraz ara vermişlerdi. 'Gitme' diyordum; ama yine başladılar" dedi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. İbrahim Orhan'ın kullandığı 16 BM 893 plakalı TIR, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasının işçilerini taşıyan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki işçilerden Caner Bucak (53), Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeci (54) ve Hatice Gökhan (47) yaşamını yitirdi. Sürücüler İbrahim Orhan ve Mustafa Bircan ile işçiler Gülşen Şeker (39), Şerife Çalışkan (50), Sevil Atik (53), Hafine Bars (47), Hanife Dayak (46), Beyhan Kakulluoğlu (53), Fatma Emren, Ayşe Dersin, Ayfer Çelik ve Şerif Özdin ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılardan Sevil Atik ve Gülşen Şeker, ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Bircan'ın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Feci haberi duyup koştular: Gitme dedim, ama yine başladılar

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların yakınları, Biga Devlet Hastanesi Acil Servis'in önüne toplanarak, uzun süre gözyaşı döktü. Kazada eşi Pakize Keçeci ile kız kardeşi Fikriye Gergin'i kaybeden Basri Keçeci, "Kazada eşim ve kız kardeşim vefat etti. İşe gidiyordu. 'Gitme' dedik, gittiler. İşe, 1- 2 aydır gidiyorlardı. Biraz ara vermişlerdi. 'Gitme' diyordum; ama yine başladılar" dedi 

Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı
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