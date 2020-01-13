Fazilet ne demek? Fazilet nedir? Fazilet TDK Kelime Anlamı

Erdemler, bir insanın karakteristik özelliği olan birini seçmeye veya iyi yapmaya teşvik eden duygu ve erdemlerdir. İslam'da erdem, "Olgun bireyler için erdemin olgunlaşması" olarak tanımlanır, iyiliğini ve güzelliğini yönlendiren, ahlaki görevlerini yerine getirmesine izin veren ve aynı zamanda ruhun iyi alışkanlıklar yemesine yardımcı olan iyi nitelikler olarak bilinir.

Başka bir deyişle, çok düşünenlere İslam'da erdem denir. Örneğin, İslam’a göre cömert olmak bir erdem sayılabilir. Çünkü başkalarına yardım etmek ve fırsatlarını başkaları için kullanmak iyi bir erdem örneğidir. Aşırı olmadan yapılan cömertlik bir erdem belirtisidir.

Fazilet Ne Demek?

Yüksek ahlak, doğruluk, alçakgönüllülük ve benzer kişilik özelliklerinin varlığı, erdem, erdemdir. Genel olarak, ahlak, erdem ve bilgelik sözleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Filozoflar erdemi ahlaki öğretilerine göre nasıl yorumladıklarına bağlı olarak genellikle birbirlerinden ayrılırlar. Örneğin, Sokrates'e göre, erdem bilgidir ve insanlar iyi isterler.

Başka bir deyişle, bilginin çalışılması ve uygulanmasıyla ahlaki bilgi ile mutluluk sağlanabilir. Ancak, sofistike göre, erdem insanda bulunamadı, ancak daha sonra deneyim yoluyla incelenmiştir. Onlara göre, herkes farklı seviyelerde eğitilebilir ve farklı erdemlere sahip olabilir ve herkes bir erdeme sahip olabilir.

Fazilet Nedir?

Birçok anlamına ek olarak kadın ismi olarak da kullanılan Fazilet, özellikle de eski jenerasyonlarda yer alan bir addır. Ek olarak, Türkçedeki Fazıl ismi gibi erdemin kökeninden gelir, “erdemin sahibi” ve “erdemli” ise anlamı ile kişiler bu ismi taşır.