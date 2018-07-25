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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Çetin AYDIN - Ayşegül USTA / İSTANBUL
25.07.2018 - 20:41, Son Güncelleme:

Fazıl Say'ın ihbarcısı Adnancı çıktı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Fazıl Say'ın ihbarcısı Adnancı çıktı

Adnan Oktar grubuna operasyonda tutuklananlardan Ali Emre Bukağılı’nın Fazıl Say ihbarcısı olduğu ortaya çıktı. Cinsel saldırı dahil 17 suçlama yöneltilen Bukağılı, Twitter paylaşımları nedeniyle ünlü piyanist hakkında hapis istenen davaya da şikâyetçi olarak katıldı.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyonda ele geçen 93 silah sergilendi. 17’si ruhsatlı 23 tüfek, 65’i ruhsatlı 70 tabanca arasında otomatik silah görünümlü otomatik av tüfekleri dikkat çekerken, adreslerde 17 binin üzerinde de mermi ele geçtiği bildirildi. Silahların kriminal incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz 2018 günü başlattığı operasyonda aralarında ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda 190 kişiyi gözaltına aldı. Adnan Oktar, Didem Ürer ve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 169 kişi tutuklandı. 21 kişinin serbest kaldığı operasyonda 45 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Kediciklere yönelik silah eğitimini baskın sırasında polise ateş açan örgüt üyesi Mert Sucu’nun verdiği iddia edilmişti. Kaçmayı düşünen diğer kızlar üzerinde korku ve caydırılık etkisi yaratmak için güven kazanan kediciklere çift tabanca verildiği öne sürülmüştü.

Fazıl Sayın ihbarcısı Adnancı çıktı

FAZIL SAY’I ŞİKÂYET ETMİŞ

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Emre Bukağılı’nın piyanist Fazıl Say’ı Twitter’da yazdığı yazılarla “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle ihbar ettiği ortaya çıktı. Bukağılı, Fazıl Say hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya da şikâyetçi olarak katılmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, “Kardeşler grubu” içerisinde faaliyet gösteren Bukağılı’nın, örgüt kapsamında işlendiği tespit edilen 17 eyleme iştirak ettiği öne sürüldü. Müştekilerden H. A.’nın ifadesinde, cinsel ilişki görüntülerinin kayda alınarak şantaj yapıldığı, Bukağılı tarafından da cinsel saldırıya uğradığını söylediği, yine müştekilerden E. A.’nın ifadesinde 1992-93 yıllarında Adnan Oktar’ın yapılanmaya kızları temin etmek için şüpheli Ali Emre Bukağılı’yı görevlendirdiğini belirttiği anlatıldı.

Örgütün işlerini takip eden avukat üye olarak belirtilen Bukağılı’nın, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan şüpheli Tarık Toroman’a hediye verdiği yönünde tespitin yapıldığı belirtildi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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