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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Fazıl Say kimdir nereli? Avrupa Birliği Kültür Elçisi seçilmişti

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Fazıl Say kimdir nereli? Avrupa Birliği Kültür Elçisi seçilmişti

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım gösterdiği konserin ardından gündemdeki isim oldu. Henüz 4 yaşındayken müzik eğitimi almaya başlayan Fazıl Say, birçok organizasyonda ödül almıştır. Peki, Fazıl Say kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Fazıl Say, 14 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müzikolog ve yazar bir baba, eczacı bir annenin oğlu olan Fazıl Say, bebeklik döneminde dudak damak yarığı nedeniyle ameliyat yaşamış ve ardından doktoru tarafından melodika çalmaya yönlendirilmiştir. Müzik ile ilişkisi burada başlayan Fazıl Say, henüz dört yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarında Üstün Yetenekli Çocuklar statüsünde eğitim almıştır.

1987 yılında piyano ve kompozisyon bölümlerinde eğitimini tamamlayan Fazıl Say, çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.

1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen“Patara adlı bale müziği vardı.

Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi.

2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu. Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say'ın, Türk saz şairi Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükseldi.2008 yapımı Sivas '93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.

Say şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıttı. İlk Şarkılar (2013) ve Yeni Şarkılar albümleri bu ilginin bir ürünüydü. Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer aldı ve ikili hem Türkiye'de hem de birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu'nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini vermiş, Ankara'da Bilkent Odeon Konser Salonu'nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendirmiştir.

2008'de Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanıyla görevlendirildi.

FAZIL SAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Avrupa Birliği Piyano Yarışması, 1991

Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994

Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995

Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995

Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995

Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995

Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995

Telerama Ödülü, 1998, 2001

RTL Televizyonu Ödülü, 1998

Le Monde de la Musique Ödülü, 2000

Diapason d’Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000

Classica Ödülü, 2000

Le Monde Ödülü, 2000

Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001

Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001

Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010

Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010

Almanya’nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali’nin ödülünü, 2013

Echo Müzik Ödülü, 2013

Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü, 2015

Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü, 2016

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