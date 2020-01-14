Faytonsuz Adalar... Ada sokakları bisiklete kaldı

Büyükada’da 90 kiralık bisikleti bulunan Mesut Yalçın, faytonların yasaklanmasından sonra bisiklet kullanımında büyük bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bir başka bisikletçi Şahin Dursun ise “Yabancı turistlerin yüzde 95’i faytonlara, yerli turistin de yüzde 95’i bisiklete meraklı. Faytona daha önce akşamları eve, sabahları işe giden Adalılar binerdi” dedi.

FAYTON YOK DİYE YEMEK YEMEDİLER

Büyükada’da restoran işletmeciliği yapan Edip Kılıç ise faytonlardan sonra turizmin durduğunu iddia ederek “Turist fayton için geliyor adaya. Geçen gün gelen grup fayton yok diye yemek yemeden kalkıp gitti.” Şehir Hatları vapurlarının yolcu sayıları ise Adalar’a yapılan ziyaretlerin azalmadığını işaret ediyor.

İBB meclis toplantısında tescilli fayton plakalarının belediye tarafından satın alınmasıyla ilgili teklif alt komisyona gönderildi.