Faytonlara kamulaştırma

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle, her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün 2 yıla kadar düştüğünü tespit edip, Adalar’daki toplu taşımacılığa yeni düzen getirdi. Ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesinin ardından Adalar’da 3 ay süreyle fayton kullanımı yasaklanmıştı. Dün ise İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis’e sunulan teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Karar çerçevesinde, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL ödenecek. Ayrıca kimlik belgesi olan atlar da at başına 4 bin TL bedelle Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınacak. İBB, böylece 277 tescilli fayton plakası ve atlar için yaklaşık

90 milyon TL ödeyecek.

ulaşım elektrikli araçlarla

Adalar’da ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılacağı belirtildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, faytoncuları mağdur etmeyeceklerini söyleyerek “İBB bütçesini de düşünerek, Meclis’ten oy birliğiyle geçirdiğimiz bütçeyi kendilerine sunduk. Daha önce plaka başına 250 bin lira olan ödemeyi 300 bin lira yaptık” dedi. Gül, “Sembolik de olsa fayton olmayacak mı?” sorusuna ise “O sonraki aşama. Burada ulaşım aracı olarak fayton olmayacak. Ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak.” yanıtını verdi.