Faytonculardan 'açlık eylemi' kararı

"ALINAN TEDBİRİ KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan "Birçok farklı kurumu ilgilendiren konular var. Şu bir realite. Adalarımızda 81 atımız sonbahar ayındaki ruam taramasından dolayı itlaf edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da hepimiz üzüntülüyüz. Adalar’da bulunan fayton esnafımız da bundan dolayı üzüntülü. Adalar’da hijyeni minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkarmadığımız sürece bunu yaşayacağız. Bunun yaşanmaması için de alınan tedbiri kararlılıkla uygulayacağız" diye konuştu.

"KARARLILIĞIMIZI ARKADAŞLARIMIZIN DA BİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Her yıl sonbahar ve ilkbahar aylarında tarama yapıldığını ifade eden Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sebebi de Adalar’da var olan ve zaman zaman ortaya çıkan ruam hastalığından dolayı gerek diğer hayvanların gerekse insana bulaşma riski taşıdığından kan testine tabii tutuyoruz. Yıllar itibarıyla da çeşitli sayılarda ruam sayıları çıkıyor. Mecburen ve maalesef itlaf etmek zorunda kalıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş bu atların barınakları, fiziki şartların uygun olmaması, insan ve hayvan sağlığı için uygun olmaması sebebiyle bunu sonlandıramıyoruz. Şu an alınan karar bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu karar neticesinde bunu sıfırlama çalışmaları olacak. Çeşitli kurumlar harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz."

"ŞU SAAT İTİBARIYLA KARARI UYGULAYACAĞIZ"

Kaymakam Ayhan, "Biz 3 ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek. Orada barındırılmış olacak. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız" diye konuştu.

"AÇLIK EYLEMİ YAPARIZ"

İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar’da fayton kullanımının 3 ay boyunca durdurulmasına tepki göstererek, “Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir biz meseleyi çözeriz derler veya hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız” dedi.

Adalar’da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, basına açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada İBB’ye tepki göstererek meseleyi beraber çözmeleri gerektiğini belirtti.

Ünal yaptığı açıklamada “Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki bu meseleyi beraber çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500 - 1600 ata nasıl bakacağız. En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız. Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız” dedi.

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ BEKLİYOR

Faytonların başlangıç durağına çevik kuvvet ekiplerince vatandaşların girişine izin verilmezken, faytoncular ise durakta bekleyişlerini sürdürüyor.