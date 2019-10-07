Fay hattı nedir? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Son yıllarda yaşanan artçı depremler ardından en çok gündeme gelen konulardan biri de ‘fay hattı sorgulama’ oldu. Vatandaşlar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla öğrenebiliyor. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Fay hatları dünya kabuğundaki çatlaklardır. Jeolojide bir fay hattı, Yer kabuğunu oluşturan kayaların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirinden ayrılması ve yer değiştirmesidir. Online uygulamalar sayesinde artık evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek mümkün. Peki, fay hattı sorgulaması nasıl yapılır?
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Evlerinin yakınından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyenler MTA'nın internet sitesindeki 'Yer Bilimleri' bölümünden yaşadıkları bölgeyi sorgulayabilir. Öte yandan e- devlete giriş yaptığınızda parselimizin zemin özelliklerini görebilirsiniz.
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