‘Favori biziz’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ‘güçbirliği’ kapsamında desteklediği CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu dün genel merkezde kabul etti.
İmamoğlu, görüşme sonrası özetle şunları söyledi: “Sayın Akşener’e bu süreçte iki parti arasındaki güçbirliği sürecinde hem şahsıma hem İstanbul’daki çalışmalara verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi ilettim. Bundan sonraki saha sürecinde daha olgun, verimli çalışmalar nasıl olmalı noktasında da tecrübelerini bizimle paylaştılar.
(Numan Kurtulmuş’un ‘İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçime favori olarak giriyoruz’ açıklaması) Tabii herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbette kendilerini favori hissetmeleri doğaldır, kendi cephelerinden baktıklarında. Ama biz bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif bir şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak, bu aktifliği yaşayan ve hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu çok yakinen hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse bu dediğimi onlar da görecekler.” m
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