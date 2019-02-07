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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.02.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Faturalarını ödediklerini sandılar eve gidince şoke oldular

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İstanbul, Pendik’de fatura ödeme merkezine ödeme yapan vatandaşlar hayatlarını şokunu yaşadı. Faturaların ödenmediğini ve kendilerine verilen makbuzların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar ikinci şoku ise merkeze gittiklerinde yaşadılar. Ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve şahsın kayıplara karıştığını gören mağdurlar karakola akın etti.

Olay Pendik’te yaşandı. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine üç ay boyunca para yatıran vatandaşlar gerçeği öğrenince şok yaşadılar.

Ödeme merkezinden aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark eden vatandaşlar buraya akın etti. Ancak ödeme merkezinin kapalı olmasıyla vatandaşlar büyük şok yaşadı. Merkezi işleten şahsın da kayıplara karışmasıyla vatandaşlar polis merkezine gittiler. Burada şikayette bulunan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Ali Rıza Koçak; ”Soyguncular. Biz mağduruz burada.

Ortalama faturalar 600 lira geliyor. Bazı ailelerin daha fazla 1200 lira ödediğini söyleyen aileler de var. Böyle yerlere neden göz yumuyorlar? İnsanlar böyle istediği gibi yer açıp insanları dolandırabiliyorlar mı ? Bana ihbarname gelmiş. Faturanı ödememişsin diye. Bu kışın ortasında bütün insanlar mağdur. Devletin böyle yerlere bir çözüm bulması lazım. Herkes mağdur. İnsanlar burada bekliyor adam yok. Böyle 61 lira, 203 lira, 48 lira, 74 lira, şimdi birde bu ay ki faturalar geldi. Bir önceki ayın kiler var yani anlam veremiyoruz.

Sen bu tabelayı neye göre veriyorsun. Herkes böyle istediği gibi açıp insanları dolandırıp gidecek mi? Burada muhtemelen 1000 tane ev buraya gelip ödeme yapıyordur. Çünkü uzun süredir burada. Adam en son vurgunu yapıp gidiyor. 1000 tane ev yani ortalama 1000 liradan düşünün. Uzun zamandır 2-3 yıldır burada da bu sanırım bir el değişimi yapmış. Ama şimdi adamı tanımıyorsun ki el değişimi oldu mu, olmadı mı? Kimdir? Nedir? Bilmiyorsun.

Sen gelip faturanı ödeyip gidiyorsun. Devlet yetkililerinin bir an önce bunu bulmaları lazım. Bizim mağduriyetimizi gidermeleri lazım. Bunların garanti olarak bir yerlerde paraları vardır. Mağduruz biz. Mahalle olarak mağduruz. Her şey yasal görünüyor. Faturaların burada ödendi makbuzu var. Biz her şeyin uzmanı değiliz ki. Bunların sahte olup olmadığını nereden anlayacağız” dedi.

Mehmet Büyüktepe isimli vatandaş ise “250 lira da ben verdim. Burada bir bayan vardı. O bayan iyiydi. Diğeri geldi hemen aldı faturayı yatırdım parasını verdim. Daha sonra bana kağıt geldi faturamı ödenmediği için. 10 gün içinde doğal gazımın kesileceğinden götürdüm hemen verdim. Buna devlet el atsın” dedi. ’Hanife Okumuş isimli vatandaş ise “ Ben de 1200 lira dolandırıldım. Bütün mahalle mağduruz.

Kim karşılayacak şimdi bizim sıkıntılarımızı? Nasıl olacak yani? Ben dul bir kadınım şimdi nasıl yatırayım aynı faturaları? Bütün mahalle mağduruz” dedi. 

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