Fatura ödeyenler dikkat... Paralarını böyle kaptırdılar

Mağdurlar ay sonunda elektrikleri kesilince faturalarının ödenmediğini anladı. Merkezin yolunu tutanlar, kapalı olduğunu görünce şikayetçi oldu. Açma bedeli ile birlikte faturalarını da ikinci kez ödemek zorunda kalanlar yaşananlara tepki gösterdi.



Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan fatura ödeme merkezi uzun süredir faaliyet gösteriyordu. Ancak son aylarda buradan faturalarını yatıranlar kesintiler nedeniyle şok yaşadı. Fatura merkezine gelenler önce "sistemde sorun var, düzelecek" bahanesiyle karşılaştı bir süre sonra ise merkezin kapandığını gördü.



Mağdurlardan Süleyman Arslan, "Faturamı ödemeye geldiğimde, kapalı olduğunu gördüm. 58 TL olan faturam 179 TL geliyordu ve bu durum aylarca devam etti. Nedenini sorduğumda ’sistem yavaş işliyor, daha düşmemiştir’ diyerek beni gönderiyorlardı. Ben de en son geldiğimde ’Sular İdaresine gidip tespit ettireceğim, bu sorun çözülmezse polise gideceğim, resmi yollardan hakkımı arayacağım’ dedim. ’Hallederiz sen haftaya gel’ dedi. 24 Ocak’ta geldiğimde de hiç kimse yoktu" şeklinde konuştu.





GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALDILAR



Fatura ödeme merkezi mağduru olan Sevim Opuz da, "Ayın 3’ünde faturamı ödememe rağmen, 15 gün sonra sürekli faturalarımın yatmadığı üzerine mail geldi. Fatura ödeme merkezine geldiğimde ana merkeze mail atmayı unuttuklarını söylediler, ben de sorunu çözebileceklerini düşündüm. Ertesi gün elektriğim kesildi ve ben 3 gün elektriksiz kaldım. Yaşadığım mağduriyet bu" dedi.



Bahar Temel ise, "11 yıldır burada 6 daire tüm faturalarımızı sorunsuz ödüyorduk. 12. ay faturalarımız yatırılmadığı için, sorun yaşadık. Biz bütün faturalarımızı ödedik, elimizde makbuzlarımız var. Fatura ödeme merkezine geldik ve kapalı olduğunu gördük. Karşıdaki market bize buranın dolandırıcı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



Ziya Temel de, "Yetkililere sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar. Vatandaş olarak mağduruz. Aile binasında yaşıyoruz, 6 dairemiz var. Bizim de 11. ay ve bu ay elektrik ve su ödememizi yatırmamış. Neyin nesidir anlamadık, biz de şaşırdık. Hem kapalı burası, cezamızı da ödedik. Ne yapacağız" dedi.



Atakent Mahalle Muhtarı Halime Totkanlı ise "Benim olaydan 18 Aralık’ta haberim oldu, şikayetler de artmaya devam ediyor. Elektrik, su, telefon konusunda mağdurlar bize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.





20 MİLYON LİRA KORSANA GİDİYOR



Ödeme merkezlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)’dan lisanslı olması gerekiyor. Bazı ödeme merkezleri lisanslı olmalarına rağmen elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemek için kurumlar ile anlaşmadığı için tüketici mağdur edilebiliyor. Anlaşmalı olmayan ödeme merkezlerinden fatura başına 1,5-2 TL alınırken, kredi kartı ile ödemede de yüzde 3 komisyon alınıyor. Bu da haksız kazanca neden oluyor. Anlaşmalı yasal kurumlarda fatura ödeme işlem ücreti alınmıyor, kredi kartı ödemelerinde ise anlaşmalı banka ne kadar yasal komisyon uyguluyorsa o kadar uygulanıyor.



CK Boğaziçi’nin yaptığı en son yazılı açıklamada, "Müşterilerimizin yaklaşık 1,5 milyonu 238 sayıları 238 olan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden ödeme yapıyor. 860 bin müşterinin ortak ödeme talimatı var. 230 bin müşteri de PTT’de ödüyor. Yaklaşık 700 bin müşterini ise korsan olarak ifade edilen ve sayıları 950’yi aşan noktalardan ödeme gerçekleştiriyor. Bu sırada fatura başına 1,5-2 lira işlem ücreti ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Güvenli olmayan bu noktalarsa vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var. Kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başla bir tehlike oluşturuyor" denildi.



