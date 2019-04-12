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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
12.04.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Fatura ödeme merkezine gidince büyük şok yaşadılar

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İstanbul, Sultangazi'de fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişi dolandırıldı.

Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine para yatıranlar, bir süre sonra aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark etti.

Yaklaşık 7 yıldır işletildiği öğrenilen fatura merkezine akın eden vatandaşlar, ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve merkezi işleten kişinin kayıplara karıştığını öğrendi. Polis merkezine giden fatura mağdurları, polise durumu anlatarak kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişiden şikayetçi oldu. Polis, çok sayıda şikayetçinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fatura ödeme merkezine gidince büyük şok yaşadılar


TAHSİLAT MAKBUZUNDA VEZNEDAR 'ABD' YAZIYOR

Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "1 Nisan öncesi faturamın yatırılmadığını gördüm. Buraya gelip, neden yatırılmadığını sordum. Sistemden düştüğünü söyledi. 2 gün sonra geldim bir sürü faturası yatırılmamış mağdurları gördüm.

Ben de bu mağdurlar arasında kaldığım için çok üzüldüm. 4 Nisan'da yatırdığım faturalar sistemden düşmemiş. Sabah gelmiş, kapıyı açık bırakıp kaçmış. Üzüldüm. Elektriğim kesildi. Yeniden gidip yatırdım. Şu anda su faturam gelmiş bugün. Üç fatura gözüküyor, yatırılmamış. 6-8 Nisan tarihleri arasında burada bir sürü insan vardı.

Kiminin 3 bin, kiminin 5 bin liralık faturaları yatırılmamış. İnsanlar akşama kadar beklediler, sonra çekip gittiler. Çoğu insan karakola başvurmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Dükkan sahibini de dolandırmış. Yaklaşık 2 aylık kirayı ödememiş. Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. Biz 'Amerika Birleşik Devletleri' diye dalga geçiyoruz şimdi aramızda.

Tahsilat makbuzunda mühür yok, 'banka anlaşmalı' diye bir ibare yok. İnsan buna güvenerek parasını yatırdı. Ben uyandım ama geç uyandım" dedi.  Didem Canpolat ise, "Sabah çocuğu banyo yaptırdım. Bugünde kınamız vardı. Geçen ay faturamı burada yatırdım. Sabah gelmişler, elektriği kesmişler. Haberim yok. Başka bir yere gidip fuara sorgulattığımda geçen ay ödediğim faturanın yatırılmadığını öğrendim" diye konuştu.

 

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