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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
23.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Fatma Varank kimdir?

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Fatma Varank kimdir?

Son atanan bakan yardımcıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank oldu. Fatma Varank, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yapmıştı. Peki, Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank kimdir, kaç yaşında?

Aslen Trabzonlu olan Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak‘ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ’ta çalıştı.
2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede;Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer aldı.

Türkiye'nin ilk finans merkezi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin bütün planlama ve proje süreçlerini yönetti. 2012-2013 yılları arasında Ankara 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyon Üyeliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İmar Planları onayı gibi önemli kamu yatırımlarına imza attı.
Çamlıca Camii Proje Yarışması’nda Danışman Jüri Üyeliği, TOKİ 7 İklim 7 Bölge Proje Yarışmasında Seçici Jüri üyeliği yaptı.

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