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    Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

    Hürriyet Haber
    15.07.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Fatma Seniha Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü olmasının ardından araştırılan isim oldu. Daha önce iki dönem milletvekilliği de yapan Nükhet Hotar, alınan karar ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Peki, Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir ve nerelidir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

    Nükhet Hotar, Malatya'da doğdu. Baba adı Tevfik Hamit, anne adı Fatma Vedia'dır.

    Öğretim Üyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

    Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

    22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı.

    İngilizce bilen Hotar, 1 çocuk annesidir.

    Etiketler: fatma seniha nükhet hotar , nükhet hotar kimdir
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