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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- İHA
28.10.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Fatma Şengül'ün katilinden çıldırtan savunma

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Fatma Şengül'ün katilinden çıldırtan savunma

MALTEPE'de 30 Mart 2019'da aynı işyerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs eden Zeynel Akbaş'ın yargılanmasına başlandı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık, cinayeti tansiyon hastalığına bağladı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Zeynel Akbaş ve avukatı ile maktül Fatma Şengül'ün yakınları ve avukatları katıldı. Savunmasını yapan Zeynel Akbaş, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, Fatma Şengül'ü kendisini küçük gördüğü, aşağıladığı için öldürdüğünü savundu. 

İstanbulda bu sabah dehşet anları
İstanbul'da bu sabah dehşet anları


HOR GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Fatma Şengül ile birbirlerine yakın oturduklarını, olay sabahı kahvaltılık almak için markete gittiğinde onunla karşılaştığını söyleyen Akbaş, "Fatma hanıma selam verecektim. Bana 'iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Bana 'salakça şeyler yapıyorsun' dedi. Yüksek tansiyondan dolayı kendimi kaybettim. Yüksek tansiyonum olmasaydı bilincim yerinde olurdu. Böyle birisi değilim. Hakir görmesi beni tetikledi. Olaydan dolayı üzgünüm. Üzgün ve pişman olduğum için kendime ateş ettim. Aynı iş yerinde ben barmen o da çay ocağında çalışıyordu" dedi. 

Akbaş, Mahkeme Başkanı'nın, "Tabanca ve 11 fişekle olay yerine gitmişsin. Olayı bu kadar alevlendiren ne. Sen kadını taciz mi ettin?" demesi üzerine, "Onu taciz etmedim. Ben sadece selam verecektim. Bana 'salakça şeyler yapıyorsun' dedi. 'Üstün başın pasaklı. İşyerinde de karşımda oturuyorsun, aval aval bakıyorsun, iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Böyle biri değilim. Çok üstüme geldi. Tansiyonum olmasaydı bilincim yerinde olurdu, yapmazdım. Kinim yok, düşmanlık beslemedim" dedi.

'ANNEM ELLERİMİN ARASINDA CAN VERDİ'

Müşteki sıfatıyla dinlenen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, annesinin 6 aydır Zeynel Akbaş'ı kendisine şikayet ettiğini savunarak, "İşlerini bana yüklüyor, çok yoruluyorum derdi. Kanser tedavisi gördüğü sırada bile çok neşeliydi, gülerek kanseri yendi. Bir gece 'önce artık çalışmak istemiyorum' dedi bana. Bende 'bir hafta daha dayan' dedim. 7-7.5 saat geçti silah sesi duydum. Cama koştum. Komşumuz bana bağırdı koş diye. Annem yerdeydi. Annem silah sesinden korkup bayıldığını sandım. Yanına gittiğimde annem kanlar içindeydi. 5 yerinden kurşunlanmıştı. Annem elimin arasında, gözlerimin önünde can verdi" ifadelerini kullandı.

Olay günü annesini uyandırdığını söyleyen oğlu Koray Şengül, “Annem kanser olduğu için saçları yumuşamıştı, annemi saçlarından öperek uyandırmayı çok seviyordum. Annem dışarı çıktı. Sonra silah ve çığlık sesi duydum. Kız kardeşimin 'anne' diye çığlığını duydum. İşinden evine giden, torununa bakan bir kadın. Kim neden vursun diye düşündüm. Örgü ören, folklor kursuna giden, torununa bakan kendi halinde birisiydi. Aklımdan gitmeyen tek şey bana tebessüm etmesi. Pişmanım kelimesi olamaz. Bu adam pişman olamaz. Bu adam sadece annemi öldürmedi. İçimizdeki keşkeleri öldürdü. 10 dakika erken çıksaydım bu adama engel olabilirdim. Belki ben ölebilirdim ama annem ölmezdi" diyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşma savcısı Semih Duman esas hakkındaki mütalaasında, sanığın aynı iş yerinde çalıştığı maktulü işe gitmek için kullandığı caddede beklediğini, ardından da yanına yaklaşarak 4 el ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Savcı Duman, sanığın, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bazı ilçelerin Kadın Meclisleri, Fatma Şengül'ün babası İmdat Işık ve avukatları adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Davanın ilk duruşmasının bugün yapıldığını hatırlatan Fatma Şengül'ün ailesinin Avukat Aylin Mert, dosyanın hassasiyetle ele alındığını belirterek, "Fatma Şengül'ü vuran sanık bizi şaşırtmadı. Dedi ki pişmanım. Hasta olduğunu öne sürdü. 'Yüksek tansiyon hastasıyım' dedi. Yüksek tansiyon hastası olduğu için kafasının yerinde olmadığını, bunun etkisinde bu cinayeti işlediğini söyledi. Cebine silahı koyup, evi önceden tespit edip, işe çıkış saatini bilip evden çıkmasını bekleyen sanık, 'ben hayır, tasarlayarak öldürmedim. Ben o sabah peynir almaya gidiyordum' dedi. Sabahın 8'inde. Kendisini savunmaktan da aciz bir pozisyondaydı" dedi. 

Hızlı bir yargılama yaşadıklarını söyleyen Avukat Mert, "Fatma'nın katilinin tasarlayarak insan öldürme suçundan yargılanmasını, yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Ve mütalaasında herhangi bir indirimi söz konusu etmedi. Bu bizim için öneli bir şeydir. " dedi. 

BABA: BU CİNAYET TASARLANMIŞ CİNAYET

Baba İmdat Işık, Bu bir cinayet. Tasarlanmış cinayet. Bana  hakaret etti diye ben kalkıp da bir karıncayı incitmem. Bunu yalan söylüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın öldürüyor, neymiş ben tansiyon hastasıyım. Hayır, yalan. 

Maltepe'de kadını vurup intihar girişiminde bulundu
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