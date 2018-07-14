Fatma Şahin’den Demirören Medya grubuna ziyaret

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Fatma Şahin, “Güçlü bir Türkiye için, güçlü bir basın gerekiyor, güçlü bir alt yapı gerekiyor. Güçlü bir şekilde bu alanda yetişmiş insan kaynağı gerekiyor. Biz bu konuda yeni dönemden çok ümitliyiz. Yeni Türkiye’nin yeni basını güçlü bir şekilde, dünyaya entegre olmuş, enformasyonuyla, bilgi toplumuyla, yetişmiş insan gücüyle geleceğe hazırlanan bu ekipten çok ümitliyiz. Hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“BU ZİYARETİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUZ”

Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ise Şahin’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Bu ziyareti çok anlamlı buluyoruz. Medya ile kentler arasında aslında olağanüstü bir iş birliği vardır. Okuyucumuz, seyircimiz sadece İstanbul’da değil. Buna bu yüzden ulusal medya diyoruz. Kendilerinin hizmetlerini daha çok evrensel dünya basınına taşımaya da söz vermiş oluyoruz. Çünkü onların yaptığı aslında bu ülke için ve bizim de bunları bu ülke için yapmamız lazım” dedi.

















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