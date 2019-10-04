Fatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz
GeriGündem Fatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Fatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Suriyeli mülteci krizine ilişkin, "Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyorum." dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyeli mülteciler konusunda Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ettiğini söyledi.

Şahin, Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen "Göçmen Akını ve Yerel Yönetim" başlıklı panelde Gaziantep'in mültecilere ev sahipliğini anlattı.

Gaziantep'de mülteciler için sosyal destek sistemi kurduklarını anlatan Şahin, "Birlikte Yaşam Modeli'ni oluşturamazsak ırkçılık aratacaktı, nefret söylemleri artacaktı, radikalizm artacaktı ve terörizme altyapı oluşturacaktı." diye konuştu.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları bütün sosyal destek projeleri, meslek kursları gibi bütün çalışmalara mülteci çocuk ve kadınları da dahil ettiklerini belirterek, "Bizde çok güzel bir söz var, 'insanlar tanımadığının bilmediğinin düşmanıdır' derler. Birlikte Yaşam Modeli, ortak duygu ve ortak insani bakışı değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan uluslararası toplumun Suriyeli mülteci krizine yönelik tavrından şikayetçi olduğunu belirten Şahin, "Bir çiçeğe bir böceğe bir canlıya gösterilen hassasiyet bile bu bölgedeki hiçbir canlıya gösterilmedi. Ne zaman artık 'bu sorun çok büyük, benim ülkemi de etkileyecek' dediler, o zaman rahatsız olmaya başladılar." görüşünü paylaştı.

 

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR, SURİYELİ MÜLTECİ SORUNUNUN ALTINDA EZİLDİ"

Şahin, batılı devletlerin tüm yükü Türkiye'ye yıkmaya çalıştığına ya da mültecileri seçerek kendi ülkelerine aldığına işaret ederek, "İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan bütün topluluklar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve tüm uluslararası bütün kuruluşlar, bu büyük sorunun altında ezildi." diye konuştu.

Suriye'de güvenli bölgenin bir an önce oluşturulması ve insanların yurtlarına dönmesi çağrısı yapan Şahin, bölgedeki güçlerin çıkar hesaplarının burada güçlü bir liderliğin oluşmasının önüne geçtiğini belirtti.

ABD gibi bir ülkeden çok daha hızlı, kalıcı bir çözüm ve çok daha güçlü bir iş birliği beklediklerini kaydeden Şahin, "Şu anda bir belediye başkanı olarak, bir insan, bir anne, bir kadın, bir yönetici olarak çok mutluyum. Yarın çocuklarıma anlatacağım bir hikayem var. Ben insanları korudum. Ben daha fazla insanın ölmesine engel oldum. Benim ülkem ve benim cumhurbaşkanım da bu bakış açısıyla bu büyük yükü kaldırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz

"BİZLERİN GÖNÜL DİLİYLE DİNLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şahin, "Bizlerin gönül diliyle dinlenmesini bekliyoruz. Bunu başardığımız zaman, ben inanıyorum ki bu büyük sorun gibi gözüken şey bir günde hallolur. Ama gerçekten bu sorunu çözmek istiyor musunuz? Ben bu bakımdan Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyorum. Onun için buradayım." dedi.

Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır iki müttefik olduğunu ve iki ülke hükümeti ve halkının çok daha fazla bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Hem bölgesel güvenlik, hem de her iki ülke ve dünyanın güvenliği için, bu iki ülkenin çok sağlığı iletişim ve iş birliğine girmesi gerekiyor. Ama Türk halkı bunu yapması gereken ABD'nin gelip, terör örgütlerine destek verdiği zaman bundan aşırı rahatsız oluyor." diye konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bir ilçeyi karıştıran iğrenç olay! Bir kişi ihbar etti, küçük kız bulundu
Pilot Bilge, kanseri yendi, göklere yeniden döndü! Annesine bile söylemedi
5 bin kişiyi dolandırdı! Savunması şoke etti
Eylül ayında PKK'ya ağır darbe