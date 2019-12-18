Fatma isminin anlamı nedir? Fatma ne demek?

Fatma ismi, Müslüman toplumlarında en çok kullanılan isimlerden bir tanesidir. Arapça kökenli bir sözcük olan isimi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak buna rağmen Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda İran ve Türk toplumlarında da sıkça tercih edilir.

Fatma İsminin Anlamı

Çocuklarına bu ismi vermek isteyenler Fatma ne demek şeklinde araştırmalar yaparlar. Fatma ismi, Arapçada "çocuğunu sütten kesen kadın " anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Fatma isminin anlamı temizlik, saflık, namus, iffet kavramlarına işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kadınlar, dürüstlüğü, kararlılığı ve güçlülüğü ile bilinmektedir.

Fatma Ne Demek?

Fatma ismi, anlamı dışında bazı önemli kimselerin ismi olmasıyla bilinmektedir. Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice tarafından dünyaya getirilen kızının ismi Fatma'dır. Hazreti Fatma, İslam dünyasının kadınlarını temsil eder.