MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatma isminin anlamı nedir? Fatma ne demek?
GeriGündem Fatma isminin anlamı nedir? Fatma ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Fatma isminin anlamı nedir? Fatma ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma isminin anlamı nedir? Fatma ne demek?

Fatma isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Fatma isminin anlamı nedir ve Fatma ne demek? İşte, Fatma ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar

Fatma ismi, Müslüman toplumlarında en çok kullanılan isimlerden bir tanesidir. Arapça kökenli bir sözcük olan isimi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak buna rağmen Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda İran ve Türk toplumlarında da sıkça tercih edilir.

Fatma İsminin Anlamı

Çocuklarına bu ismi vermek isteyenler Fatma ne demek şeklinde araştırmalar yaparlar. Fatma ismi, Arapçada "çocuğunu sütten kesen kadın " anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Fatma isminin anlamı temizlik, saflık, namus, iffet kavramlarına işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kadınlar, dürüstlüğü, kararlılığı ve güçlülüğü ile bilinmektedir.

Fatma Ne Demek?

Fatma ismi, anlamı dışında bazı önemli kimselerin ismi olmasıyla bilinmektedir. Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice tarafından dünyaya getirilen kızının ismi Fatma'dır. Hazreti Fatma, İslam dünyasının kadınlarını temsil eder.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle