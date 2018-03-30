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    Fatma Benli kimdir? Fatma Benli nereli?

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Son günlerde en çok merak edilen politikacılardan biri de AK Parti milletvekili Fatma Benli oldu. Fatma Benli'nin memleketini, yaşını, kariyerini ve mesleğini merak eden vatandaşlar milletvekili Benli hakkında internette araştırma yapıyor? Peki, Fatma Benli kimdir? Fatma Benli nereli?

    AK Parti milletvekili Fatma Benli'nin hayatına dair detaylar son zamanlarda merak ediliyor. Fatma Benli hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, milletvekili hakkında merak ettiği konuları internette sorguluyor. İşte Fatma Benli hakkında merak edilenler...

    FATMA BENLİ KİMDİR?

    İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Benli, aslen Kastamonu kökenli bir aileyi mensuptur. Benli'nin annesinin adı Huriye babasının adı ise Nuri'dir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Fatma Benli avukat ve arabulucudur.

    25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olan Fatma Benli, insan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde yer aldı. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atanan Fatma Benli, 2013 yılında 63 kişilik "Akil İnsanlar" arasına seçildi. Fatma Benli aynı zamanda Uluslararası Hukukçular Birliği'nin Türkiye Temsilcisi görevini üç dönem yapmıştır.

    TBMM'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkan vekilliği görevini de yürüten Fatma Benli, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyesi ve aynı zamanda TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu başkan vekili ve Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu üyesidir.

    Fatma Benli 29 Mart 2018 tarihinde yakın zaman önce kapatılan Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile evlendi. Çiftin nikâhını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıyarken, törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

     

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