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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)
05.02.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Fatma 5 gündür kayıp... Annenin sözleri yürek yaktı

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Fatma 5 gündür kayıp... Annenin sözleri yürek yaktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K.'den 5 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvardı.

Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Gülcan Ulutaş, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Kayıp kızdan henüz haber alınmadı.

'SEN BENİM KUZUMSUN'

Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, "Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem? Hani benim için sen, senin için ben vardım annem? Ne olursun annecim dön bana.

Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana" diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvardı.

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