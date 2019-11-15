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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
15.11.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Fatih'teki esrarengiz cinayette flaş gelişme

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Fatih'teki esrarengiz cinayette flaş gelişme

KIRGIZİSTAN'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Uygur Türkü Saimait Aierken'in Fatih'te bir otelin kafesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Aierken cinayetiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevkedildi. Aierken'in susturuculu silahla, 1000 dolar karşılığında öldürüldüğü belirlendi.

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  • Fatihteki esrarengiz cinayette flaş gelişme
  • Fatihteki esrarengiz cinayette flaş gelişme
  • Fatihteki esrarengiz cinayette flaş gelişme
  • Fatihteki esrarengiz cinayette flaş gelişme
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SUSTURUCULU SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Fatih, Şehremini Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü bir kafeterya da oturan Uygur Türkü Saimait Aierken'i uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Görgü tanıklarını ifadelerine göre olayın şüphelisinin sakin bir şekilde Saimait Aierken'in yanına yaklaştığı bir anda susturucu takılmış tabancasını çekerek cinayeti işleyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Kafeteryanın güvenlik kameralarının cinayet anını görüntülediği ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ADANA'DA YAKALANDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin izi Adana'da bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Adana Emniyet müdürlüğünün ortak operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden Suriyeli olduklarını gösteren kimlikler çıkan üç şüphelinin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 

Hüseyin Ahmet A. ve Abdullah E. ve Ali İ. adlı şüphelilerin Kırgız oldukları belirlendi. Şüphelilerin Suriye içinde bazı çatışma bölgelerinde bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerle ilgili yapılan aramalarda 6 cep telefonu, sahte olarak hazırlanmış 13 adet geçici koruma kimlik belgesi çıktı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgulanmasının ardından Normakhamat A. adlı  kişinin  olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı. Olayda kullanılan otomobil de Pendik'te bulundu.

Şüphelilerin cinayet olayından iki hafta önce İstanbul'a geldikleri ve hedeflerindeki Saimait Airken'e yönelik keşif yaptıkları tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda olayı tetikçisinin 1000 dolar karşılığında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yetkililer olayın sebebinin ve azmettiricinin tespit edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer bulmuştu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

Fatihteki kanlı infazda 700 milyon dolar iddiası
Fatih'teki kanlı infazda 700 milyon dolar iddiası!
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