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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İSTANBUL, (DHA)
01.10.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Fatih'teki cinayette kan donduran ifadeler

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Fatih'teki cinayette kan donduran ifadeler

İstanbul’un Fatih ilçesinde, ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ahmet Basravi'yi (27) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki D.K. ilk duruşmada kendisini, "Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek bana saldırdı. Sonra kendimi kaybettim" diye savundu.

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  • Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
  • Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
  • Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
  • Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih’te nisan ayında meydana gelen olayda, Ahmet Basravi, iddiaya göre ortağı M.K.’ye cinsel istismarda bulundu. Ağabeyinin başına gelen olaydan haberdar olan ve o tarihte 16 yaşında olan D.K. de Basravi ile konuşmaya gitti.

M.K.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürülen Ahmet Basravi ile D.K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K., Basravi'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmet Basravi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan D.K., tutuklandı.

'AĞABEYİMİN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan D.K.’nin İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetin tutuklu sanığı D.K. savunmasında, "Maktul ile ağabeyim ortak pide dükkanı işletir.

Ağabeyim kuzenimle konuşurken, başına gelenleri duydum.

Ağabeyimin ağladığını gördüm. Kendisine sordum, cinsel istismara uğradığını söyledi.

Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye Ahmet ile konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek, bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra kendimi kaybettim" dedi.

Ölen Ahmet Basravi'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Ailenin avukatı Şehmuz Uğur da D.K.’nin cinsel istismar eyleminin gerçek dışı bir kurgu olduğunu, sanığın olaydan birkaç saat önce olay yerinde keşif yaparak, cinayeti tasarladığını öne sürdü.

D.K.'nin avukatı Abdi Yaşar ise sanığın ağabeyinin cinsel istismara uğradığı yönünde şikayetinin bulunduğunu belirterek, iki dosyanın birleştirilmesi ile M.K.’nin tanık sıfatıyla dinlenmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Duruşma savcısının, sanığın üzerine atılı suçun niteliği bakımından tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiği, duruşma ertelendi.

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