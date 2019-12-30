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Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 13:50,Son Güncelleme:/

Fatih'te yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim

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Fatih'te yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim

İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bir çok eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, birçok işletmeye adli ve idari işlem uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumartesi gecesi 01.00 den başlayarak sabah erken saatlere kadar eğlence mekanlarında geniş çaplı olarak asayiş denetimleri yaptı. Birçok eğlence mekanını denetleyen polis ekipleri, bir işletmeye kaçak alkol satışından adli işlem yaparken 4 eğlence mekanına ise bandrolsüz içki satışından dolayı adli işlem uyguladı.

Polis ekipleri, 11 eğlence mekanına adisyon bulundurmamaktan, 1 iş yerine TAPDK belgesi bulundurmamaktan, 2 işletmeye ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan, 1 iş yerine ise hijyen belgeleri eksikliğinden idari işlem uyguladı. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusunu yapan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerinde üzerinde arama yaptı. Polis ekipleri, 1 asker kaçağını ve 2 aranan şüpheliyi yakalayarak haklarında adli işlem gerçekleştirdi.

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