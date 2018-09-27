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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL (DHA)
27.09.2018 - 06:06, Son Güncelleme:

Fatih'te yangın... İtfaiye eri Türk Bayrağını cebine koydu

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İSTANBUL Fatih'te gece saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağını zarar görmesin diye alarak cebine koydu.

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simkeş Cami Sokakta iki katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Kocamustafapaşa gruplarına ait ekipler gelerek müdahale etti.

TÜRK BAYRAĞINI CEBİNE KOYDU

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağı zarar görmesin diye bulunduğu yerden alarak cebine koydu. Bunu gören mahalle sakini bir kişi itfaiye erine giderek sarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, BEDAŞ görevlileri de gelerek elektriği kesti.

İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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