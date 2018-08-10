Fatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!
GeriGündem Fatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) 
10.08.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Fatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!

İSTANBUL Fatih'te gece saatlerinde bir dairede çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın her iki tarafına da araçların park etmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın Fatih, Şehremini Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri daireden dumanların yükseldiği görünce hemen komşularını kaldırarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayrıca yangının çıktığı binada oturan vatandaşlar yangın tüpüyle yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

İTFAİYE ARAÇLARI İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dar sokakta araçların karşılıklı park etmesinden dolayı yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada itfaiye ekipleri araçlardan inerek olay yerine yaya olarak devam etti. Park halindeki araçlarının başına gelen sürücüler otomobillerini bulunduğu yerden kaldırdı. Sürücüsüne ulaşılamayan araçlara ise trafik polisi gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairenin mutfak kısmından çıkan yangını kısa sürede söndürerek soğutma ve duman tahliye çalışmaları yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yangının çıktığı sokakta oturan bir mahalle sakini, "Geldiniz gördünüz bu sokağa, arabalardan bir şey geçemiyor. Ne itfaiye, ne ambulans, ne de çekici geçebiliyor. Büyük bir yangın çıksa bu sokakta ortadan geçilmiyor. Kaldırımlar biraz içeri alınsa o zaman ortadan araba geçebilecek. Senelerce bu ortayı açmak için uğraş verdik. Kaldırımları yirmişer santim içeri alınsın da bu ortalar açılsın. Vatandaş, cenaze aracını, ambulansı ve itfaiyesi rahat rahat geçsin. Bununla ilgili dilekçeler verildiği halde netice alınmadı. Araçların park etmemesi lazım, eğer komşularımız park ediyor ihtiyaçları var o zaman belediyemizin kaldırımları içeri doğru alması gerek" diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fatih'te yangın: İtfaiye aracı giremedi!

Boğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladı

Sakarya'da korkunç olay! Sıcak asfaltın içine düştü, kurtarılamadı

Son dakika.. Sel bu kez Rize'yi vurdu. Yol kapandı, turistik tesislerde hasar var