Fatih'te vahşet! Öldürdükleri kişiyi gömmüşler... Daireden gelen koku, cinayeti ortaya çıkardı

Olay, 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın birinci katından gelen kötü kokudan rahatsız olan bir kişi durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla vahşi cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

EVDE BULUNAN BİRİ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.