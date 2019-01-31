MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te UgandalÄ± üniversite öÄŸrencisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
GeriGÃ¼ndem Fatih'te UgandalÄ± üniversite öÄŸrencisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Murat SOLAK- Melih OKUMUÅž / DHA
31.01.2019 - 14:14, Son GÃ¼ncelleme:

Fatih'te UgandalÄ± üniversite öÄŸrencisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Fatih'te UgandalÄ± üniversite öÄŸrencisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

FATÄ°H'te Uganda vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BacaÄŸÄ±ndan vurulan UgandalÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaÃ§masÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Olay saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda Molla GÃ¼rani Mahallesi SorguÃ§cu Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re kimliÄŸi belirsiz silahlÄ± bir kiÅŸi, Uganda vatandaÅŸÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Abdul Twine'yi(27) bir sÃ¼re takip etti. ÅžÃ¼pheli yanÄ±nda bulunan silahla sokak ortasÄ±nda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Twine'nin bacaÄŸÄ±na 7-8 el ateÅŸ etti. Twine kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken durum, saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri bacaÄŸÄ±na 3 kurÅŸun isabet eden Twine'yi ambulansla hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Ä°stanbul Ãœniversitesi GÄ±da Teknolojisi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸrenci olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Abdul Twine'nin hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Twine ile aynÄ± kargo ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ise olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek delil aradÄ±. Polis ekipleri kaÃ§an kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â  Â

"SÄ°LAH SESLERÄ°NÄ° DUYDUK DIÅžARI Ã‡IKTIK"

Silah seslerini duyan Kadir SÃ¶nmez, "Ä°Ã§erdeydik. TÄ±raÅŸ ediyorduk. TÄ±raÅŸ ederken silah seslerini duyduk. Biz herhalde Ã§ocuklar torpil patlatÄ±yor zannettik. Sonradan baktÄ±k ki ses 7'ye 8'e Ã§Ä±kÄ±nca bizde camdan baktÄ±k. Yerde yatan bir kiÅŸi vardÄ±. AyaklarÄ±na bayaÄŸÄ± bir sÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Vuran adam kaÃ§tÄ± gitti artÄ±k ne musibetleri vardÄ± bilmiyorum ama bayaÄŸÄ± bir sÄ±ktÄ±. AmbulansÄ± aradÄ±k on beÅŸ dakika iÃ§erisinde geldiler. Polisler de gerekeni yaptÄ±lar. Vuran zaten bÃ¼yÃ¼k ihtimal Ã¶ldÃ¼rme amaÃ§lÄ± vurmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yaralanan yabancÄ± uyrukluydu" dedi.Â 

SALDIRGANIN KAÃ‡MASI KAMERADA

Ã–te yandan UgandalÄ± Ã¶ÄŸrenciyi vuran ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§masÄ± kameralara yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde silah sesini duyan sokaktakiler duraksÄ±yor. AÃ§Ä±ya giren ÅŸÃ¼pheli elindeki silahla tekrar geri dÃ¶nÃ¼yor. ÅžÃ¼pheli daha sonra uzaklaÅŸÄ±yor.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AK Parti'nin seÃ§im manifestosunu aÃ§Ä±kladÄ±.. Ä°ÅŸte 11 madde

Meteoroloji TÃ¼rkiye genelini uyardÄ±! YarÄ±na dikkat!

Darbecilerin savunmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten ses kaydÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Cinayetler zinciri ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±... Kilit isim hastanede yakalandÄ±