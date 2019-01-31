Fatih'te UgandalÄ± üniversite öÄŸrencisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
FATÄ°H'te Uganda vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BacaÄŸÄ±ndan vurulan UgandalÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaÃ§masÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
Olay saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda Molla GÃ¼rani Mahallesi SorguÃ§cu Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re kimliÄŸi belirsiz silahlÄ± bir kiÅŸi, Uganda vatandaÅŸÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Abdul Twine'yi(27) bir sÃ¼re takip etti. ÅžÃ¼pheli yanÄ±nda bulunan silahla sokak ortasÄ±nda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Twine'nin bacaÄŸÄ±na 7-8 el ateÅŸ etti. Twine kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken durum, saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri bacaÄŸÄ±na 3 kurÅŸun isabet eden Twine'yi ambulansla hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Ä°stanbul Ãœniversitesi GÄ±da Teknolojisi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸrenci olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Abdul Twine'nin hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Twine ile aynÄ± kargo ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ise olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek delil aradÄ±. Polis ekipleri kaÃ§an kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Â
"SÄ°LAH SESLERÄ°NÄ° DUYDUK DIÅžARI Ã‡IKTIK"
Silah seslerini duyan Kadir SÃ¶nmez, "Ä°Ã§erdeydik. TÄ±raÅŸ ediyorduk. TÄ±raÅŸ ederken silah seslerini duyduk. Biz herhalde Ã§ocuklar torpil patlatÄ±yor zannettik. Sonradan baktÄ±k ki ses 7'ye 8'e Ã§Ä±kÄ±nca bizde camdan baktÄ±k. Yerde yatan bir kiÅŸi vardÄ±. AyaklarÄ±na bayaÄŸÄ± bir sÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Vuran adam kaÃ§tÄ± gitti artÄ±k ne musibetleri vardÄ± bilmiyorum ama bayaÄŸÄ± bir sÄ±ktÄ±. AmbulansÄ± aradÄ±k on beÅŸ dakika iÃ§erisinde geldiler. Polisler de gerekeni yaptÄ±lar. Vuran zaten bÃ¼yÃ¼k ihtimal Ã¶ldÃ¼rme amaÃ§lÄ± vurmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yaralanan yabancÄ± uyrukluydu" dedi.Â
SALDIRGANIN KAÃ‡MASI KAMERADA
Ã–te yandan UgandalÄ± Ã¶ÄŸrenciyi vuran ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§masÄ± kameralara yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde silah sesini duyan sokaktakiler duraksÄ±yor. AÃ§Ä±ya giren ÅŸÃ¼pheli elindeki silahla tekrar geri dÃ¶nÃ¼yor. ÅžÃ¼pheli daha sonra uzaklaÅŸÄ±yor.
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