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    Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

    DHA
    01.04.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

    İstanbu'un Fatih ilçesindeki Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta İSKİ’ye ait ana su borusu saat 14.15 sıralarında patladı. Patlayan su borusu nedeniyle sokak göle döndü. Binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti.

    Sokak şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İSKİ’yi aramalarına rağmen kimsenin gelip suyu kesmediğini iddia etti. Bazı evlerin kapı kilidine kadar su dolduğu görüldü.

    Fatihte su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı
    Fatihte su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

    Etiketler: su baskını , NoMobil , gündem
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