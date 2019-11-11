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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

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Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Fatih’te evlerinde ölü bulunan 2’si kadın 4 kardeşin cenazesi, ailenin dostu Serpil Alkan’a teslim edilecek. Kardeşler, Fındıkzade Albayrak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin siyanür ile ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazelerini almak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Kardeşlerin, Mersin’deki üvey kardeşlerinin Serpil Alkan’ın cenazeyi teslim alması için onay vermesinin ardından Alkan’ın cenazeleri almaya ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi.

"CENAZELERİ TESLİM ALACAĞIZ"

Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, cenazeyi teslim almasına ilişkin belgeleri aldı. Adliyede kısa bir açıklama yapan avukat Aydın Egemen, “Öncelikle İstanbul Başsavcı Vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve Cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek’e çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve bizi de Adli Tıp Kurumu'na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız” dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN"

Avukatının ardından söz alan Serpil Alkan, “Defin Ayazağa’da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden” ifadelerini kullandı.

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

"CENAZELERİN ALINMASI İÇİN ONAY VERDİLER"

Kardeşlerin Mersin’deki ailelerine teşekkür ettiğini dile getiren avukat Egemen, “Mersin’de ikamet eden ailesine teşekkür ediyoruz. Adli Tıp Kurumu’na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin alınması için Serpil hanıma ve şahsıma yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür” diye belirtti.

Serpil Alkan ve avukatı açıklamanın ardından cenazeleri almak üzere Adli Tıp Kurumu’na doğru yola çıktı. Kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazını müteakip Fındıkzade Albarayrak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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