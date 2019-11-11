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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı

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FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, arkadaşları Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin
ardından Alkan'a teslim edildi. 

Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeleri bugün ikindi namazının ardından defnetmeye çalışacaklarını söyledi.
Bir gazetecinin, "Vasiyetlerini yerine getirmiş olacaksınız." ifadesi üzerine Alkan, şöyle konuştu:

"Üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum, bir haftadır yemek bile yemedim. Sizlerin sayesinde buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde aldım bu cenazeleri, yoksa mümkün değil alamazdım, kimsesizler mezarlığına gidecekti. Arkadaşları da gelecek inşallah hep beraber cenazeyi kaldıracağız."
4 kardeş için son görevini yapacağını dile getiren Alkan, "En azından üzerimden bir yük kalktı. Bir de vasiyette bulunduğu için onun da ayrı bir üzüntüsü vardı." dedi.

Kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedilecek.

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