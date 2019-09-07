Fatih'te metruk binada yangın
İstanbul, Fatih’te içerisinde mültecilerin barındığı iki katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürebildiği yangının ardından bina çöktü.
Şahsuvarbey Mahallesi'ndeki ahşap bina yıllar önce kaderine terk edilmişti. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, binada bir süre önce mülteciler barınmaya başladı. Mahalleli birkaç kez şikayet etse de bir sonuç alamadı. Binada dün saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fatih ve Zeytinburnu’ndan gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Alevler güçlükle söndürülürken bina çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, binadan kopan parçalar yan tarafta park edilmiş bir otomobilin camlarını kırdı.
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