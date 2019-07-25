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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- AA
25.07.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Fatih'te hareketli dakikalar... Linç etmek istediler

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İstanbul, Fatih'in Vezneciler semtindeki Fehmibey İş Hanı'ndaki iş yerinden 300 bin dolar çalan 5 şüpheliden biri vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) güvenlik görevlilerince kurtarıldı. 

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  • Fatihte hareketli dakikalar... Linç etmek istediler
  • Fatihte hareketli dakikalar... Linç etmek istediler
  • Fatihte hareketli dakikalar... Linç etmek istediler
  • Fatihte hareketli dakikalar... Linç etmek istediler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Vezneciler'deki Fehmibey İş Hanı'nın üçüncü katında bulunan, para transferi yapıldığı ve Libyalı iş insanlarına ait olduğu belirtilen bir kargo firmasına, öğlen saatlerinde 5 kişi geldi.

Kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, silah zoruyla içinde 300 bin dolar para bulunan çantayı alarak kaçtı. Ardından iş yeri çalışanları ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu iş yeri çalışanları ve vatandaşlar, şüphelilerden birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Şehzadebaşı Parkı'nda yakaladı.

Çalınan paranın nereye götürüldüğünü söylemeyen şüpheli, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından darbedildi. 

Bu sırada üzerindeki silahı çıkararak bir vatandaşa doğrultan soyguncu, İBB güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Elinden silahı alınan şüpheli, toplanan kalabalık tarafından yeniden darbedilmek istendi. 

Vatandaşların linç girişimi, İBB görevlilerince engellendi. Güvenlik görevlileri, soyguncuyu vatandaşların elinden kurtararak belediye binasındaki güvenlik odasına getirdi. Burada bir süre bekletilen soyguncu, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

İBB güvenlik görevlileri ile polisin tüm ısrarlarına rağmen şüpheli, paranın yerini söylemedi ve diğer dört kişi hakkında bilgi vermedi. Şüpheli polis merkezine götürüldü.

İş yeri çalışanlarından Ekrem Atsız olayı şöyle anlattı:

"5 kişi kendisini polis olarak tanıttı. Önce kamera kayıtlarını engellemek için kabloları kesiyor, sonra ofisimize geliyorlar. Ardından çantanın içindeki 300-400 bin doları alıp kaçtılar. Biz onları kovaladık. Birini Şehzadebaşı Park'ında yakaladık. Para kayıp. Yakaladığımız kişi bize silah çekti. Az daha beni vuracaktı. Parayı alan 4 kişi ise kayıplara karıştı. Nereye gittiklerini bize söylemiyor. Hırsızlarla iş birliği yapanların arasında Libyalılar da var. Bu yakaladığımız kişi Türkçe biliyor."

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