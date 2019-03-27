Fatih’te gençlik merkezi sözü
AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan, kültür sanat etkinlikleri adı altında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi’ni gençlik merkezi haline getireceklerini söyledi.
Turan, Fatih’te yaşayan gençler için birçok çalışma yapacaklarını belirtirken Çemberlitaş’taki binayla ilgili projeyi şöyle anlattı:
“Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak. Fatih’te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Geleceğin Türkiyesi’nde söz sahibi olacak gençlere özel önem veriyoruz. Bu projeyle birlikte Fatihli gençlerin kütüphane, görsel, işitsel ve pratik alanları aynı çatı altında buluşacak. Film ve tiyatro gösterilerine imkân verecek bir merkeze kavuşacaklar.”
Turan projeyi tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştireceklerini belirtirken, gençlik merkezinde müzik dinletilerinin yapılabileceğini, atölyelerde edebiyat ve kültür sanat faaliyetlerinin icra edilebileceğini söyledi.
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