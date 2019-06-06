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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ALPER KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
06.06.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

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Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

İstanbul Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Çok sayıda araca çarparak polislerden kaçan şüpheli sürücü, en son bir araca daha çarpınca durmak zorunda kaldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Olay, Fatih Yusufpaşa'da meydana geldi. Yusufpaşa'da polis ekipleri  otomobiliyle seyir halindeki Fas uyruklu Mohamed El Monaddame'den şüphelenerek durdurmak istedi.

Polisin  şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli için mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. 

POLİS BİBER GAZI SIKTI

Polisten kaçmaya çalışan sürücü aniden bir ara sokağa girince bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar büyük tehlike atlattı. Oyun oynayan çocuklar kendilerini son anda kenara atarken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırama çıkarak burada park halindeki bir motosiklete çarptı.

Çarptığı motosiklet nedeniyle bir süre duraksayan sürücüyü yakalamak için bir polis memuru polis otosundan inerek camdan sürücüye biber gazı sıktı.

Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Yaşadıkları olayı anlatan ve sokakta oyun oynadıklarını söyleyen 10 yaşındaki Nefes Kaya , "Dönüş yaparak sokağa girdi. Polis arkadan çarptı.

Karşıya geçtik apartmana girdik. Sonra polis biber gazı sıktı. Daha sonra öbür sokağa geçti orada yakaladılar. Ben orada kilitlendim arada kalıyordum yoksa. Arkadaşım kurtardı beni" diye konuştu. 

OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDI 

Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçışını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli Mohamed El Monaddame, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri otomobil içeresinde incelemelerde bulundu. Otomobil içinde alkol şişesinin olduğu görüldü. Olayı anlatan bir başka görgü tanığı İsmet Köse ise ," Yusufpaşa'da kaçmaya başladı. Polis durdurmak istedi durmadı. Sokakta insanlar vardı onları ezecekti. Olayları önleyen bu araba oldu" dedi. 

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