Fatih'te dükkanda yangın
İstanbul Fatih'te hayvan yemi satılan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir kişi yaralandı.
Olay saat 16.15'te meydana geldi. Fatih Seyit Ömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ardından iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. İş yerinde hayvan yemi satışı yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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