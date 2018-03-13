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    Fatih'te doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Zeki GÜNAL (DHA)-İHA
    13.03.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Olayda bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken, kazı yapan firmanın aracı yandı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir" denildi.

    Fatih Dervişali Mahallesi, Dilmaç Sokak’taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı çalışması yapılırken doğalgaz borusu patladı.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar varAlevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki 1’i bebek 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar var"İSKİ’NİN ÇALIŞMASI VARDI"

    Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, "İSKİ’nin arıza için yaptığı kazıda doğalgaz borusuna temas edilmiş" dedi.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar varBir çevre sakini de, "Bir iş makinesi vardı, 3 de çalışan vardı. Kepçeyi vurunca bomba gibi patladı" diye konuştu.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar varHERKES KAÇARKEN O İZLEDİ

    Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. Alevler cep telefonu kameralarına da yansıdı. O görüntülerden birinde herkes kaçarken bir kişinin yanındaki çocukla birlikte yanan aracın yakınında durup olan biteni izlemesi dikkat çekti. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar var
    İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

    Fatih'teki kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama ile ilgili İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlene doğru Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No:64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattına gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Fatihte doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Etiketler: Fatih , Doğalgaz , Patlama , gündem
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