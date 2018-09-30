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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.09.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Fatih'te dehşet anları

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Fatih'te dehşet anları

İstanbul Fatih’te bir restoranda çalışan Suriyeli genç, iş yerine gelerek çorba isteyen alkollü bir şahısla tartıştı. “Temizlik yapıyorum” diyerek çorba vermeyen Suriyeli genç, akşam saatlerinde kavga ettiği zanlının arkadaşları tarafından silahla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.25 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K., gece kulübünde eğlendikten sonra saat 05.00 sıralarında Millet Caddesi üzerindeki bir restorana geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen şahıs burada Suriye uyruklu Mahmud Aljamıl’a çorba vermesini söyledi. Ancak Aljamıl, temizlik yaptığını söyleyerek çorba vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. 

Tesadüfen denk gelince kavga çıktı 

Tartışmanın ardından da şüpheli restorandan ayrıldı. Olayın ardından saat 16.00 sıralarında Turgay K. ve arkadaşı Mustafa Y., Muratpaşa Caddesi üzerinde Suriyeli Mahmud Aljamıl’a rastladı. Burada taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen esnaf Erol P., darp edilmesi sonucu yaralandı.

Olay sonucunda polis ekipleri Turgay K. ve arkadaşı Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Ancak durumu öğrenen Turgay K.'nin arkadaşları Suriye uyruklu Shırkel N. (27), Bünyamin Z., Mehmet Ali K., Suriye uyruklu Dilawar H. ve Y.S. (17) akşam saat 21.25 sıralarında Suriye uyruklu Mahmut Aljamıl'in çalıştığı restorana gitti. Restoran sahibi ve Aljamıl ile tartışan zanlılar, silahlarını çıkardı. Restoran sahibi ve Aljamıl kaçmaya çalıştı. Bu sırada kurşunların hedefi olan Aljamıl hayatını kaybetti. 

Gencin hayatını kaybettiği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kavgaya karışan şahısları belirledi. Yapılan çalışma sonucunda geçtiğimiz Salı günü Beyoğlu ve Fatih’te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü şubeye götürülürken, çocuk yaştaki şüpheli ise çocuk şubeye götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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