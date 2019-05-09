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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ-Tuba KARA/ İSTANBUL (DHA)
09.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Fatih'te defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı

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Fatih'te defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı

Defineciler Fatih'te bulunan 500 yıllık Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii'nde kazılmadık yer bırakmadı. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı restorasyonu yarıda kaldığı iddia edilen caminin, gündüzleri kağıt toplayıcıları, geceleri tinerciler tarafından da kullanıldığını belirten semt sakinleri durumdan rahatsız... Semt sakinlerinden Seyfettin Demiröz, "2 sene boyunca 2-3 kişi geldi ve kazma kürekle bir şeyler aradılar'' dedi.

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  • Fatihte defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı
  • Fatihte defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı
  • Fatihte defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı
  • Fatihte defineciler 500 yıllık camide kazılmadık yer bırakmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kürkçübaşısı Ahmet Şemsettin tarafından 1511 yılında yaptırılan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Cami, yapıldığı tarihten 2016'ya kadar ibadethane olarak hizmet verdi. 2016 yılında Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında yalnızca caminin duvarlarında güçlendirme yapılabildi. Daha sonra müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda çalışmaların yarıda kaldığı, vakıflar ile söz konusu firmanın mahkemelik olması üzerine de restorasyon sürecinin uzadığı iddia edildi. Yaklaşık 3 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan caminin korunması için yetkililer etrafını demir bariyerlerle çevirdi. Demir bariyerlerin kapısındaki kilidi kıran kağıt toplayıcıları buraya asma kilit takarak 5 asırlık cami avlusunu adeta bir depo gibi kullanmaya başladı.

“GÜNDÜZ KAĞITÇILAR İŞGAL EDİYOR, GECE DE TİNERCİLER KULLANIYOR"

Tarihi caminin başına gelenler bunlarla da sınırlı kalmadı. Özellikle sayıları son yıllarda giderek artan defineciler, cami avlusunda kazılmadık yer bırakmadı. Adeta köstebek yuvasını andıran kazılar en çok cami arkasında bulunan kabristan ile avluda bulunan 4 sütunun dibinde yoğunlaştı. Özellikle akşam karanlığında uzun bir süredir kazıların devam ettiğini belirten semt sakinlerinden Seyfettin Demiröz, "2 sene boyunca 2-3 kişi geldi ve kazma kürekle bir şeyler aradılar. 4 - 5 yıldır da gece tinerciler geldi, tiner içiyorlar içeride. Burası aynı zamanda kağıtçıların da mekanı oldu. Gündüz kağıtçılar işgal ediyor, gece de tinerciler kullanıyor. Ara sıra polis çağırıyoruz onlar geliyor müdahale ediyor. Biz bu durumdan rahatsızız" dedi.

Bir başka semt sakini Metin Özkurt da, "Yaklaşık 4 yıldır yapılmıyor burası. Suriyelilerin mekanı oldu. Kağıtçılar, çöpçüler kimin yattığı belli değil buraya. Biz önceden beri buradaydık. Buranın cemaati de vardı ama 4 yıldır yapılamadı" ifadelerini kullandı.

“HEM KABİRLERİN HEM DE CAMİNİN AŞIRI BİR ŞEKİLDE TALAN EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Restorasyonun yarıda kalması ile ilgili daha önce Fatih Belediye Meclisi'ne soru önergesi veren önceki dönem Fatih Belediyesi CHP Meclis Üyesi Soner Özimer, şunları söyledi:
"Çok yakından takip ettiğim bir olay. 2016 yılında restorasyona başlanan bir cami burası. Üzüntü verici bir yanı restorasyon yarım bırakılıyor ve büyük ihtimalle restorasyonu üstlenen müteahhit orayı terk ediyor. Ama 2016'dan sonra yaklaşık 3 senedir atıl bir vaziyette. Daha önceden demir perdeler de yoktu, öncesinde daha kötüydü. Orada adeta tarihi eserlerin talan edildiği bir yer olarak gözüküyor. Bildiğimiz kadarıyla çok önemli bir yer. 1511 yılında yapılan bir cami, çok önem verilmesi gereken bir yer. Hem oradaki kabirlerin hem de caminin aşırı bir şekilde talan edildiğini görüyoruz. Üzüntü veren yanı yeni camiler yapılarak övünülürken bu ecdat yadigarı caminin atıl bir şekilde durması. Tamamen sahip çıkılması gereken bir yer ama verdiğimiz önergelerle yaptığımız çalışmalarla sonuç alamıyoruz. Oradan yaşayanları çok huzursuz eden bir yanı var. Umarım hem vakıflar hem de belediye bir an önce sahip çıkar. Ayrıca burada yapılan tahribatın da düzeltilmesi gerektiğini umuyoruz."

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