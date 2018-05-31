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    Fatih’te bulunan handa yangın çıktı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi

    İHA
    31.05.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te bulunan bir handa yangın çıktı. Yangına 4 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan bir itfaiye eri etkilendi.

    Yangın, 07.00 sıralarında Fatih Mercan Mahallesi Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı hanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden hanın 2. Katından dumanlar çıkmaya başladı.

    Fatih’te bulunan handa yangın çıktı, bir itfaiye eri dumandan etkilendiDumanları gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın ihbarı nedeniyle Fatih, Bakırköy, Beyoğlu ve Bayrampaşa’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını kontrol altına ekipler duman tahliyesi yaptı.

    Fatih’te bulunan handa yangın çıktı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi
    Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

    Yangında 4 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Hanın içinde bulunan dumandan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi ambulansa alındı. İtfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan itfaiye ekipleri handa kontrollerini sürdürürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
    Fatih’te bulunan handa yangın çıktı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi

    Etiketler: gündem
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