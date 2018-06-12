Fatih'te bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri, dün gece 112 Acil'i arayarak Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin banyosunda ceset olduğu ihbarında bulundu.

112 Acil görevlileri hemen polisi arayarak olay yerine geçti. Polis ve sağlık ekipleri sabah saat 03.00 sıralarında eve girdi. Evin banyosuna giren itfaiye ekipleri, sonradan döküldüğü anlaşılan betonu kırdı.

Betonun kırılmasıyla bulaşık makinesi bulundu. Bulaşık makinesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Makinenin içindeki valiz çıkarılınca ceset bulundu. Çürümeye başlayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından valiz içerisinde Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Rojdi Tuguldi

Fatih Araştırma Büro ekipleri, ihbarı yapan Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri’yi sorguya aldı. El Muniri, ifadesinde, “Bundan 20 gün önce evde uyuşturucu kullandığımız sırada Tuguldi fenalaştı. Paniğe kapıldık. Kalp masajı yaptık ancak nefes almadığını fark ettik. Korkuya kapıldık ve cesedi gömmeye karar verdik. Cesedi valize koyduk. Daha sonra valizi bulaşık makinesi içine yerleştirdik. Banyoyu kazdık. Bulaşık makinesini açtığımız yere koyduk ve üzerini betonla kapattık” dedi.



El Muniri, olayın ardından Tunus’a gittiğinde olayı annesine anlattığını, annesinin kendisine “Oğlum sen bununla bir ömür nasıl yaşacakasın, git olayı anlat.” demesi üzerine olayı ihbar etmeye karar verdiğini söyledi.

El Muniri’nin ifadesinin ardından olay sırasında evde bulunan Sami Abdülgani,(53) ve Nejla Mekni (30) gözaltına alındı. 3 kişinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındığı bildirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinde kesici ve delici alet yarası saptanamadı. Tuguldi’ye kalp masajı yapıldığına yönelik bulguya ulaşıldığı öne sürüldü.