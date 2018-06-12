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    Fatih'te bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.06.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te bir evin banyosunda betona gömülü bulaşık makinesi içindeki valize konulmuş cesedin 50 yaşındaki Tunuslu Rojdi Tuguldi’ye ait olduğu belirlendi. Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri’nin uyuşturucu içerken ölen arkadaşını gömdükten sonra memleketine gittiği, “Annesinin 'Bununla nasıl yaşayacaksın' demesi üzerine geri dönüp olayı polise ihbar ettiği ortaya çıktı. Polis, El Muniri ile birlikte 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Fatihte bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldüTunuslu Muhammed Eymen El Muniri, dün gece 112 Acil'i arayarak Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin banyosunda ceset olduğu ihbarında bulundu.

    112 Acil görevlileri hemen polisi arayarak olay yerine geçti. Polis ve sağlık ekipleri sabah saat 03.00 sıralarında eve girdi. Evin banyosuna giren itfaiye ekipleri, sonradan döküldüğü anlaşılan betonu kırdı.

    Betonun kırılmasıyla bulaşık makinesi bulundu. Bulaşık makinesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Makinenin içindeki valiz çıkarılınca ceset bulundu. Çürümeye başlayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından valiz içerisinde Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Fatihte bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldü
    Rojdi Tuguldi

    Fatih Araştırma Büro ekipleri, ihbarı yapan Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri’yi sorguya aldı. El Muniri, ifadesinde, “Bundan 20 gün önce evde uyuşturucu kullandığımız sırada Tuguldi fenalaştı. Paniğe kapıldık. Kalp masajı yaptık ancak nefes almadığını fark ettik. Korkuya kapıldık ve cesedi gömmeye karar verdik. Cesedi valize koyduk. Daha sonra valizi bulaşık makinesi içine yerleştirdik. Banyoyu kazdık. Bulaşık makinesini açtığımız yere koyduk ve üzerini betonla kapattık” dedi.

    Fatihte bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldü
    El Muniri, olayın ardından Tunus’a gittiğinde olayı annesine anlattığını, annesinin kendisine “Oğlum sen bununla bir ömür nasıl yaşacakasın, git olayı anlat.” demesi üzerine olayı ihbar etmeye karar verdiğini söyledi.

    El Muniri’nin ifadesinin ardından olay sırasında evde bulunan Sami Abdülgani,(53) ve Nejla Mekni (30) gözaltına alındı. 3 kişinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındığı bildirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinde kesici ve delici alet yarası saptanamadı. Tuguldi’ye kalp masajı yapıldığına yönelik bulguya ulaşıldığı öne sürüldü.

    Fatihte bulaşık makinesinin içindeki bavulda bulunan cesedin sırrı çözüldü

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