Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fatih'in külhanı

    Fatih'in külhanı

    Ömer ERBİL
    30.04.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    Topkapı Sarayı Seferli koğuşunda devam eden restorasyon şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce Fatih döneminden kalma hamamın tespit edilip açığa çıkarıldığı yerde, bu sefer hem bir tarihi çeşme hem de hamamın külhanı (su ısıtma alanı) tespit edildi.

    Topkapı Sarayı sadece boya badana ve sıva ile geçiştirilen onarımların yeterli olmadığı görülünce kapsamlı bir restorasyona alınmıştı. Yaklaşık 300 milyon lira harcanacak olan restorasyon İstanbul Röleve Müdürlüğü’nün kontrolünde, müze yönetiminin denetiminde devam ediyor. Hürriyet’in 14 Aralık 2017’de yayımladığı haberle, Topkapı Sarayı’ndaki Seferli Koğuşu’nun restorasyonu sırasında Fatih Sultan Mehmet’in banyo olarak kullandığı hünkâr hamamının bulunduğunu, 1460’larda sarayın inşası sırasında yapılan hamamın temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını duyurmuştu.

    Topkapı Sarayı’nda müthiş keşif: 5 hünkârın hamamıTopkapı Sarayı’nda müthiş keşif: 5 hünkârın hamamı

    Topkapı Sarayı’nı anlatan yerli ve yabancı kaynaklarda sözü edilen hünkâr hamamının temel kalıntıları restorasyon sırasında tesadüfen bulununca hamamın diğer yapıları da araştırılmaya başlandı.

    Seferli Koğuşu’nun statik yapısını sağlamlaştırmak için zeminde yapılan çalışmalar sırasında ön bölümde zeminin altında basamaklı bir bölüm keşfedildi. Üstündeki taş kapaklar kaldırılınca altından yepyeni bir mekân ortaya çıktı. Bu yeni mekânın hamamın külhan yani suyu ısıtma bölümü olduğu anlaşıldı. Fatih döneminde ilk yapıldığı şekliyle duran bölüm temizlenerek ziyaretçilerin gezeceği yeni bir mekân olarak sunulacak.

    ÖNCE GİZLİ GEÇİT SANILDI

    Diğer yandan Seferli Koğuşu’nun önceki yıllarda hem tavanı hem de duvarları beton sıva ile kapalıydı. Restorasyon sırasında açılan duvarlarda büyük yarıklar fark edildi. Bu yarıkların yıllar içinde oluşan depremler ve binaya ekstra binen betonarme eklentilerin neden olduğu kanaatine varıldı. Ayrıca Sarayburnu kısmında zemini sağlamlaştırmaya ihtiyaç olduğu tespiti yapıldı. Duvarlardaki sıvalar kaldırılınca batı duvarında bir delik olduğu fark edildi. Duvar örülerek kapatılan delik açıldığında ise en başta dehliz, gizli geçit olduğu sanılan bir yapı ortaya çıkarıldı. 10 metre derinliğinde 2.5 metre enindeki yapı, temizlik yapıldıktan sonra çeşmenin su deposu olduğu anlaşıldı.

    Fatihin külhanı

    PADİŞAH KIYAFETLERİ SERGİLENECEK

    Topkapı Sarayı Müze Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ile Seferli Koğuşu’nda devam eden restorasyonu gezdik. Küçükaşçı, yeni keşifleri şöyle anlattı:

    ‘‘Seferli koğuşunun özelliği birkaç farklı dönemi taşıyor olması. 4. Murad sefere çıkarken buradaki görevlileri, ağaları orduya götürdüğü için buranın adı Seferli Koğuşu olarak kalıyor. Daha önce padişahın elbiselerinin temizlendiği, bakımının yapıldığı bir mekândı. Önceki yıllarda bu binaya yapılan müdahalelerde çok fazla beton kullanılmıştı. Duvarları, çatısı betonarmeydi. Restorasyonda özgün halini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Duvarlar betondan arındırılırken çeşme ve arkasındaki su haznesi çıktı. Yapının 18. yüzyılın sonunda yapıldığı tahmin ediliyor. Diğer bulunan külhan ise Fatih Hamamı’nın su ısıtma bölümü. Külhanın üstü kapatılmıştı. Zeminin altında bir geçit tespit ettik. Sonra içine girip baktığımızda buranın hamamın külhanı olduğunu anladık. En erken döneme kadar indik. Seferli koğuşunda padişah kıyafetleri sergilenecek. Yapının gerçek tarihini ve mimari özelliklerini ortaya çıkarmak önceliğimiz. Arşiv belgelerini dikkatlice inceleyip restorasyon ekibine iletiyoruz. Mimarlık ve restorasyon tarihine de katkı yapıyoruz.”

    Fatihin külhanı

    220 milyon TL’lik restorasyon220 milyon TL’lik restorasyon

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri