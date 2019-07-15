Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmaları ne zaman bitecek? Bakan açıkladı!
27 Haziran tarihinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ikinci etap başladı. Sürücüler köprüdeki onarım çalışmalarının bitiş tarihini araştırırken, konuya dair açıklama bakandan geldi. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları ne zaman bitecek? İşte, FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların bitiş tarihi.
FSM Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor. Köprüde bakım, onarım çalışmalarında kapatılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Son kat asfalt ve şerit çizme çalışmalarının ardından açılan 4 şeritle eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan 4 şerit trafiğe kapatıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Öte yandan, Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turan konuya dair detayları paylaştı ve FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların biteceği tarihi açıkladı. İşte, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarda gelinen son durum.
KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCESİ AÇILMASI PLANLANIYOR
Ulaştırma ve Alt yapı bakanı Cahit Turan hızla köprünün kuzey bölümündeki çalışmaların başlayacağını belirterek hava şartlarının uygun olması ve beklenmeyen bir problem çıkmaması durumunda çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan çalışmalarının bitim tarihinin daha öne çekilmesi bekleniyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazınarak, temizlendi. Daha sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürülen köprüye önce ilk kat ardından ikinci kat asfalt atıldı. Şerit çizme çalışmaları ve köprü bağlantı noktalarında yapılan yenilemelerin ardından kapatılan bölümler trafiğe açıldı. Böylece çalışmalarda ilk etap tamamlanmış oldu.
DİĞER 4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILARAK ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Köprüde yenilemesi biten 4 şeridin trafiğe açılmasıyla eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan Edirne istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tüm hızıyla sürerken bu bölümde köprü bağlantı noktalarındaki yenileme çalışmaları başladı. Kavacık girişinde de eski asfaltın sökülme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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