Fatih Metin kimdir? Fatih Metin'in biyografisi
Fatih Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi. Bu gelişmenin ardından, Fatih Metin'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Fatih Metin kimdir? İşte, Fatih Metin'in biyografisi...
Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine Seçildi.
2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi.
30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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