Fatih Kennedy Caddesi'ndeki trafik kazasında Çinli çift yaralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih Kennedy Caddesi'ndeki trafik kazasında Çinli çift yaralandı
GeriGündem Fatih Kennedy Caddesi'ndeki trafik kazasında Çinli çift yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
23.11.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Fatih Kennedy Caddesi'ndeki trafik kazasında Çinli çift yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Kennedy Caddesi'ndeki trafik kazasında Çinli çift yaralandı

FATİH’te yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre hızla gelen otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sularında Fatih Kannedy Caddesi Çatladıkapı mevkii Sirkeci yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Çin uyruklu Werfang Mao (66) ile Huang Yuping (64)’e o sırada hızla gelen Taner Özden yönetimindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yolun kenarına savrulan çift ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan Werfang Mao Samatya Devlet Hastanesi’ne, Huang Yuping ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DURUMLARI AĞIRDI

Kazayı görenlerden biri olan Sinan Erol İki turist karşıdan karşıya geçerken araç fark etmedi herhalde, ikisine de çarptı. Durumları ağırdı, ambulansla gittiler. Birinin bacağı kırıktı diğer turistin kafasında kırık vardı. Bir erkek bir bayan çiftlerdi" şeklinde konuştu.

HAVADA TAKLA ATTIĞINI GÖRDÜM

Kazanın yaşandığı noktada bulunan benzin istasyonunda çalışan ve kazayı ilk görenlerden biri olan Ahmet Maço, Şurada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk, ses geldi, arabanın sesi geldi. Bir çıktık yola baktım biri havada takla atıyor. Koştuk geldik baktık bayan burada yatıyor, erkek de kenarda yatıyordu. Çok kötü bir durumdu. Hemen 112’yi aradık, iki tane ambulans geldi. Polisler geldi müdahale ettiler. Erkeğin durumu daha ağırdı çünkü kafası kanıyordu, çok kötü bir şekilde kan akıyordu. Kadının da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar vardı, en çok da ayağında, hemen hemen kopma aşamasında müdahale edip götürdüler. Yabancıydılar, tahminimce Japon ya da Çinli’ydiler" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle yolun Sirkeci yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Yaralılar kaldırıldıktan ve yoldaki kan izleri yıkanarak temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan sürücü Taner Özden’i ifadesini almak üzere Polis Merkezi’ne götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle